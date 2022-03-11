Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Yarışmasına Geliyor! İlk Kez Açıkladı; 5 Metre Ötesinden Geçmeyeceği Düşünülüyordu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük bomba resmen patladı! Aleyna Kalaycıoğlu’nun yarışmaya yeniden döneceği gündeme bomba gibi düşerken; açıklaması ise olay yarattı. Yarışmanın 5 metre ötesinden geçmeyeceği düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu, sözleriyle milyonları şok içerisinde bırakmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Bil Bakalım ve Anlat Bakalım’ın oynandığı Survivor All Star yarışmasında eski yarışmacılar bu yıl bir araya gelmişti. Neredeyse her sezondan isimler yarışmada bulunurken; Aleyna Kalaycıoğlu ise tartışmalara neden olmuştu ama ilk kez yarışmaya katılacağını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.