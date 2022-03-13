Camdaki Kız Dizisinde Feride Bu Kez Korseyi Sedat'a Giydirdi! Öyle Bir Fragman Yayınlandı ki, Sedat Hapı Yuttu; Ortalık Çok Fena Karıştı!
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi, seyircisinin haftalardır beklediği ilişkinin ilk sinyallerini de o sahne ile verdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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13 Mar 2022 - 11:25 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.