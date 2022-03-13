- 13 Mar 2022 - 11:25

Camdaki Kız Dizisinde Feride Bu Kez Korseyi Sedat'a Giydirdi! Öyle Bir Fragman Yayınlandı ki, Sedat Hapı Yuttu; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi, seyircisinin haftalardır beklediği ilişkinin ilk sinyallerini de o sahne ile verdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

13 Mar 2022 - 11:25 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti... mask
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti...
Gönül Dağı Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 13 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 13 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 38. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 38. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 43. Bölüm Full İzle? 12 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 43. Bölüm Full İzle? 12 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasının Kazananları Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Dokunulmazlık Hesaba Bile Girmedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasının Kazananları Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Dokunulmazlık Hesaba Bile Girmedi! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinin Finali İptal Oldu! Yönetmen, Yapım, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Bir Anlaşma Daha İmzalandı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali İptal Oldu! Yönetmen, Yapım, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Bir Anlaşma Daha İmzalandı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; O Detay İzleyicinin Gözünde Kaçmadı! Seyirciler Göbek Atıyor! “Çok Şükür Allah’ım” mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; O Detay İzleyicinin Gözünde Kaçmadı! Seyirciler Göbek Atıyor! “Çok Şükür Allah’ım”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Unutulmaz İsmi Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! O Sahneler Karşısında… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Unutulmaz İsmi Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! O Sahneler Karşısında…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show’da Bugün Büyük Olay Var! Bülent Serttaş ve Oryantal Didem Aynı Anda Konuk Olacak! Bülent Serttaş Yine Yüzünü Başka Yere Çevirecek Mi? mask
İbo Show’da Bugün Büyük Olay Var! Bülent Serttaş ve Oryantal Didem Aynı Anda Konuk Olacak! Bülent Serttaş Yine Yüzünü Başka Yere Çevirecek Mi?
Volkswagen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı… mask
Volkswagen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı…
Sigara Fiyatları Ne Kadar 2022? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları… mask
Sigara Fiyatları Ne Kadar 2022? Sigaraya Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları…
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
13 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:13 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:13 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status