- 11 Mar 2022 - 12:54 G: 11 Mar 2022 - 12:59

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’ı Aldatmaya Başladı! Feride Hapı Yuttu; Ortalık Çok Fena Karıştı! Ağızlar Açık Kaldı!

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümünün final sahnesi ile herkesi adeta şoke etti. 10 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan 34. bölümünde Hayri ile Nalan’ı oldukça yakın markaja alan Camdaki Kız dizisi, seyircisinin haftalardır beklediği ilişkinin ilk sinyallerini de o sahne ile verdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 12:54 - Dizi Haberleri

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