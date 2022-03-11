- 11 Mar 2022 - 12:56 G: 11 Mar 2022 - 12:59

YHT Seferleriyle İlgili Son Dakika Kararı Verildi! İşte Ankara-İstanbul, Ankara-Konya Seferlerinde Son Durum! İptal mi Edildi, Artırıldı mı? Neler Oluyor?

YHT seferleri ile ilgili merak edilen son dakika açıklaması geldi. Ülke genelinde bir anda kendisini belli eden yoğun kar yağışlarından dolayı Yüksek Hızlı Tren seferlerine artış geldi, vatandaşlar rahat etti.

Son günlerde Ankara genelinde meydana gelen yoğun kar yağışları birçok ulaşım noktasının olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Şehir değiştirmek zorunda olanlar, bir yerden bir yere gitmek isteyenler buzlanma gibi sorunların meydana gelebileceği için özel araçlarından uzak kalmayı tercih ederken vatandaşların imdadına Yüksek Hızlı Tren yetişti. Gün içerisinde TCDD Taşımacılık AŞ tarafından gelen açıklama ulaşımlar için etkili oldu.

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11 Mar 2022 - 12:56 - Gündem

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YHT Seferleriyle İlgili Son Dakika Kararı Verildi! İşte Ankara-İstanbul, Ankara-Konya Seferlerinde Son Durum! İptal mi Edildi, Artırıldı mı? Neler Oluyor? mask
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