YHT Seferleriyle İlgili Son Dakika Kararı Verildi! İşte Ankara-İstanbul, Ankara-Konya Seferlerinde Son Durum! İptal mi Edildi, Artırıldı mı? Neler Oluyor?
YHT seferleri ile ilgili merak edilen son dakika açıklaması geldi. Ülke genelinde bir anda kendisini belli eden yoğun kar yağışlarından dolayı Yüksek Hızlı Tren seferlerine artış geldi, vatandaşlar rahat etti.
Son günlerde Ankara genelinde meydana gelen yoğun kar yağışları birçok ulaşım noktasının olumsuz etkilenmesine neden oldu.
Şehir değiştirmek zorunda olanlar, bir yerden bir yere gitmek isteyenler buzlanma gibi sorunların meydana gelebileceği için özel araçlarından uzak kalmayı tercih ederken vatandaşların imdadına Yüksek Hızlı Tren yetişti. Gün içerisinde TCDD Taşımacılık AŞ tarafından gelen açıklama ulaşımlar için etkili oldu.
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11 Mar 2022 - 12:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.