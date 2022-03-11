Survivor Yarışmasının Kazananları Belli Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Dokunulmazlık Hesaba Bile Girmedi! Neler Oluyor?
Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasında heyecan çıtası iyice yükselmeye başladı. Birleşme partisine sayılı günler kala seyircisinin karşısına nefes kesen yarışlar ile çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, dün ekranlara gelen son bölümünde verdiği ödül ile herkesi adeta şoke etti. İşte Survivor All Star yarışmasından son detaylar...
Türkiye’nin fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasında heyecan çıtası iyice yükselmeye başladı. Birleşme partisine sayılı günler kala seyircisinin karşısına nefes kesen yarışlar ile çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, dün ekranlara gelen son bölümünde verdiği ödül ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına bu hafta veda edecek olan isim de belli oldu? Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor? Survivor yarışmasının son bölümünde ne oldu, kim kazandı, kim elendi? Survivor yarışmasında Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunu, ödülü kim kazandı? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 12:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.