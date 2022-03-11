- 11 Mar 2022 - 13:05 G: 11 Mar 2022 - 13:11

Şeyma Subaşı’dan Önce Çırılçıplak Sonra Şok Haber! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yeri göğü inletmeye devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafın ardından ilginç bir açıklama yaptı. Son derece cüretkar bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı’nın bu paylaşım ardından verdiği haber ise, herkesi bir hayli şaşırttı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yeri göğü inletmeye devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafın ardından ilginç bir açıklama yaptı. Son derece cüretkar bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı’nın bu paylaşım ardından verdiği haber ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Öte yandan Şeyma Subaşı’nın verdiği haber Şeyma ve Meedo çiftinin hayranlarını bir hayli üzdü! Peki, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi (Meedo) ayrıldı mı? Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi (Meedo) barıştı mı? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 13:05 - Magazin

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