Kuruluş Osman Dizisi ATV’yi Salladı! O Sahneler Seyircileri Şok İçerisinde Bıraktı; Görenlerin Dili Tutuldu! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi resmen ekran başına kilitledi. Osman Bey’in aldığı son kararla o isimler, adaletin kılıcından kurtulmazken; Malhun Hatun’un yaşadığı kayıp ve yeni düşmanı herkesi bir hayli üzdü. İşte Kuruluş Osman dizisinde nefes kesen o anlarla ilgili detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi resmen ekran başına kilitledi. Osman Bey’in aldığı son kararla o isimler, adaletin kılıcından kurtulmazken; Malhun Hatun’un yaşadığı kayıp ve yeni düşmanı herkesi bir hayli üzdü. Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne ise, kuşkusuz o anlar oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 13:34 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.