- 11 Mar 2022 - 13:34 G: 11 Mar 2022 - 13:39

Kuruluş Osman Dizisi ATV’yi Salladı! O Sahneler Seyircileri Şok İçerisinde Bıraktı; Görenlerin Dili Tutuldu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi resmen ekran başına kilitledi. Osman Bey’in aldığı son kararla o isimler, adaletin kılıcından kurtulmazken; Malhun Hatun’un yaşadığı kayıp ve yeni düşmanı herkesi bir hayli üzdü. İşte Kuruluş Osman dizisinde nefes kesen o anlarla ilgili detaylar...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi resmen ekran başına kilitledi. Osman Bey’in aldığı son kararla o isimler, adaletin kılıcından kurtulmazken; Malhun Hatun’un yaşadığı kayıp ve yeni düşmanı herkesi bir hayli üzdü. Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne ise, kuşkusuz o anlar oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 13:34 - Dizi Haberleri

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