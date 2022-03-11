Kuruluş Osman Dizisi ATV’yi Salladı! O Sahneler Seyircileri Şok İçerisinde Bıraktı; Görenlerin Dili Tutuldu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi resmen ekran başına kilitledi. Osman Bey’in aldığı son kararla o isimler, adaletin kılıcından kurtulmazken; Malhun Hatun’un yaşadığı kayıp ve yeni düşmanı herkesi bir hayli üzdü. Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne ise, kuşkusuz o anlar oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…

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