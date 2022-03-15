- 15 Mar 2022 - 20:15

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya Estetikli Güzel Çıktı! Hande Erçel’i Bile Sollayıp Geçecekti Ama Estetikleri Ortaya Döküldü! Ağız, Yüz…

Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Üç Kız Kardeş, şimdilerde gördüğü ilgiyi gitgide artırır hale geldi. Her yeni bölümünde daha çok gündem olmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, şimdilerde Türkan karakteri ile seyircisini büyülemeyi başardı. İşte Özgü Kaya ile ilgili detaylar...

Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Üç Kız Kardeş, şimdilerde gördüğü ilgiyi gitgide artırır hale geldi. Her yeni bölümünde daha çok gündem olmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, şimdilerde Türkan karakteri ile seyircisini büyülemeyi başardı. Öte yandan Türkan’ı canlandıran Özgü Kaya’nın güzelliği karşısında adeta mest olan Üç Kız Kardeş izleyicisi, ünlü oyuncunun estetiği olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya estetikli mi? Özgü Kaya’nın yüzü estetikli mi doğal mı? İşte, detaylar…

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15 Mar 2022 - 20:15 - Dizi Haberleri

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