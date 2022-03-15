Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya Estetikli Güzel Çıktı! Hande Erçel’i Bile Sollayıp Geçecekti Ama Estetikleri Ortaya Döküldü! Ağız, Yüz…
Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Üç Kız Kardeş, şimdilerde gördüğü ilgiyi gitgide artırır hale geldi. Her yeni bölümünde daha çok gündem olmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, şimdilerde Türkan karakteri ile seyircisini büyülemeyi başardı. İşte Özgü Kaya ile ilgili detaylar...
Kanal D ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Üç Kız Kardeş, şimdilerde gördüğü ilgiyi gitgide artırır hale geldi. Her yeni bölümünde daha çok gündem olmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, şimdilerde Türkan karakteri ile seyircisini büyülemeyi başardı. Öte yandan Türkan’ı canlandıran Özgü Kaya’nın güzelliği karşısında adeta mest olan Üç Kız Kardeş izleyicisi, ünlü oyuncunun estetiği olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya estetikli mi? Özgü Kaya’nın yüzü estetikli mi doğal mı? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 20:15 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.