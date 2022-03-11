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11 Mar 2022 - 13:49

Survivor’da Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Bile… Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşaysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Her bölümü heyecanla geçen Survivor yarışmasında kaybeden takımın konseyi birbirine katacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, oyunu ünlüler mi kazandı yoksa gönüllüler mi?