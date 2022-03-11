Survivor’da Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Bile… Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşaysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Her bölümü heyecanla geçen Survivor yarışmasında kaybeden takımın konseyi birbirine katacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, oyunu ünlüler mi kazandı yoksa gönüllüler mi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacıların birbirleriyle kavga ettikleri iddia edilirken; yarışmanın fragmanı da geç ekranlara gelmişti. Son bölümde ise sadece Bil Bakalım ve Anlat Bakalım yarışmaları ekranlara gelmişti. Şimdi ise yeni bölüm fragmanıyla birlikte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.