Aziz Dizisinde Skandal Olay! SHOW TV Ekranları İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oldu! Seyirciler Şok İçerisinde Kaldı…
Show TV ekranlarının bu seneki en çok ses getiren yapımı haline gelmiş olan Aziz dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 17. yeni bölüm fragmanını yayınladı. Seyircisine inanılmaz bir sürpriz yapacak olan Aziz dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanında seyircisine sürpriz ile ilgili ipuçları da verdi. İşte sevilen dizi Aziz ile ilgili son detaylar ve nikah sahnesinin ayrıntıları...
Show TV ekranlarının bu seneki en çok ses getiren yapımı haline gelmiş olan Aziz dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 17. yeni bölüm fragmanını yayınladı. Seyircisine inanılmaz bir sürpriz yapacak olan Aziz dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanında seyircisine sürpriz ile ilgili ipuçları da verdi. Öte yandan Aziz dizisinde yaşanacak olan o olay, şimdiden herkesi şoke etmeyi de başardı. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin son bölümünde ne oldu? Aziz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 13:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.