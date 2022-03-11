Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sından Fizik Şov! Açıldı Saçıldı; Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymeden…
TRT1 ekranlarının yeni dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Despina karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Sizde Gülcan Arslan'ın kışkırtan pozlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
TRT1 ekranlarının yeni dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Despina karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekleyen Gülcan Arslan, bu kez en iddialı pozu ile hayranlarının karşısına çıktı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan ne paylaştı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan ne giydi? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 14:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.