- 11 Mar 2022 - 14:03 G: 11 Mar 2022 - 14:08

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sından Fizik Şov! Açıldı Saçıldı; Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymeden…

TRT1 ekranlarının yeni dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Despina karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Sizde Gülcan Arslan'ın kışkırtan pozlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

TRT1 ekranlarının yeni dönem hikayelerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Despina karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekleyen Gülcan Arslan, bu kez en iddialı pozu ile hayranlarının karşısına çıktı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan ne paylaştı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan ne giydi? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 14:03 - Magazin

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sından Fizik Şov! Açıldı Saçıldı; Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymeden… mask
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