Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle! Tüm Hatlarını Ortaya Çıkardı; Sahne Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes”

Güzelliği ile podyumların genç isimlerine taş çıkarmaya devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda giydiği elbise ile herkesi adeta mest etti. Hayranlarını hem şarkılarıyla hem de güzelliğiyle büyüleyen Defne Samyeli, sahnede giymeyi tercih ettiği kıyafetinin dekoltesiyle de herkesi etkilemeyi başardı. O elbiseyi görenler ise, Defne Samyeli’nin bu iddialı seçiminin hangi markadan olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? Defne Samyeli ne giydi? Defne Samyeli’nin elbisesi hangi marka? İşte, detaylar…

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