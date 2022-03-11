Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle! Tüm Hatlarını Ortaya Çıkardı; Sahne Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes”
Güzelliği ile podyumların genç isimlerine taş çıkarmaya devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda giydiği elbise ile herkesi adeta mest etti. Hayranlarını hem şarkılarıyla hem de güzelliğiyle büyüleyen Defne Samyeli yine kışkırtıcı pozlara imza attı. İşte Defne Samyeli'den taze taze sıcak fotoğraflar...
Güzelliği ile podyumların genç isimlerine taş çıkarmaya devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda giydiği elbise ile herkesi adeta mest etti. Hayranlarını hem şarkılarıyla hem de güzelliğiyle büyüleyen Defne Samyeli, sahnede giymeyi tercih ettiği kıyafetinin dekoltesiyle de herkesi etkilemeyi başardı. O elbiseyi görenler ise, Defne Samyeli’nin bu iddialı seçiminin hangi markadan olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? Defne Samyeli ne giydi? Defne Samyeli’nin elbisesi hangi marka? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 14:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.