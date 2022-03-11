- 11 Mar 2022 - 14:11 G: 11 Mar 2022 - 14:15

Masumlar Apartmanı Dizisinden Kahreden Haber! Yönetmen İlk Kez Açıkladı; Seyirci Gözyaşlarına Boğuldu! Son Bölümler…

TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene ikinci sezonu ile almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyordu. Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı’nın seyircisine verdiği kötü haber herkesi endişelendirdi. İşte Masumlar Apartmanı dizisinden herkesi üzecek o haberin ayrıntıları...

TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene ikinci sezonu ile almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyordu. Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı’nın seyircisine verdiği kötü haber herkesi endişelendirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaları da güçlendiren bu haber, gözleri bir kez daha yapım ekibine çevirtti. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor? Masumlar Apartmanı dizisi final mı yapıyor, bitiyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

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11 Mar 2022 - 14:11 - Dizi Haberleri

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