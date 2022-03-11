Masumlar Apartmanı Dizisinden Kahreden Haber! Yönetmen İlk Kez Açıkladı; Seyirci Gözyaşlarına Boğuldu! Son Bölümler…
TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene ikinci sezonu ile almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyordu. Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı’nın seyircisine verdiği kötü haber herkesi endişelendirdi. İşte Masumlar Apartmanı dizisinden herkesi üzecek o haberin ayrıntıları...
TRT1 ekranlarındaki yerini bu sene ikinci sezonu ile almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyordu. Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı’nın seyircisine verdiği kötü haber herkesi endişelendirdi. Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaları da güçlendiren bu haber, gözleri bir kez daha yapım ekibine çevirtti. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor? Masumlar Apartmanı dizisi final mı yapıyor, bitiyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…
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11 Mar 2022 - 14:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.