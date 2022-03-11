Bayraktar TB2’ye Öyle Bir Sipariş Yağıyor ki, Milyar Milyar! Tüm Ülkeler Tek Tek “Bana da, Bana da” Diyor! Bayraktar TB2’nin Fiyatı ve Özelliklerini Görünce Şok Olacaksınız!

Ülkemizin en büyük otonom güçlerinden birisi olarak öne çıkan Bayraktar TB, Ukrayna Rusya savası sırasında Ukrayna tarafından kullanıldı. Kullanımları arasından kısa sürede Avrupa ülkelerinin genelinde büyük rağbet gördü ve akın akın siparişleri verilmeye başlandı.

O kadar çok sipariş alındı ki adeta ülke ekonomisini bir anda ayağa kaldırabilir. Yeni mühendis alımları ile istihdama katkı sağlanacak olmasının sıra önümüzdeki 5 yıllık planlama yapıldı. Çok hızlı olmak gerekecek.

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