- 11 Mar 2022 - 14:33 G: 11 Mar 2022 - 14:36

Bayraktar TB2’ye Öyle Bir Sipariş Yağıyor ki, Milyar Milyar! Tüm Ülkeler Tek Tek “Bana da, Bana da” Diyor! Bayraktar TB2’nin Fiyatı ve Özelliklerini Görünce Şok Olacaksınız!

Türkiye’nin en büyük otonom güçleri arasına ilk sırada yer alan Bayraktar TB2, Ukrayna deneyimlerinden sonra akın akın sipariş almaya başladı. Avrupa’dan gelen yoğun talep ülke ekonomisini ayağa kaldırabilir.

Ülkemizin en büyük otonom güçlerinden birisi olarak öne çıkan Bayraktar TB, Ukrayna Rusya savası sırasında Ukrayna tarafından kullanıldı. Kullanımları arasından kısa sürede Avrupa ülkelerinin genelinde büyük rağbet gördü ve akın akın siparişleri verilmeye başlandı.

O kadar çok sipariş alındı ki adeta ülke ekonomisini bir anda ayağa kaldırabilir. Yeni mühendis alımları ile istihdama katkı sağlanacak olmasının sıra önümüzdeki 5 yıllık planlama yapıldı. Çok hızlı olmak gerekecek.

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11 Mar 2022 - 14:33 - Dünya

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Bayraktar TB2’ye Öyle Bir Sipariş Yağıyor ki, Milyar Milyar! Tüm Ülkeler Tek Tek “Bana da, Bana da” Diyor! Bayraktar TB2’nin Fiyatı ve Özelliklerini Görünce Şok Olacaksınız! mask
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