Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı Cayır Cayır Yaktı! Tenis Eteğini Giydi; Yerlere Uzandı! Nefesler Kesiliyor; Fizik Şov! “Kartal Görmesin!”
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora, cayır cayır yaktı. Tenis eteğini giyerek; yerlere uzanan Aslıhan Malbora, nefeslerin kesilmesine neden oldu. Bir kez daha fiziğinin çok güzel olduğunu kanıtlayan Aslıhan Malbora’ya dizideki karakterine gönderme yapılarak “Abin Kartal görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Nursel Köse ve Uraz Kaygırlaroğlu gibi isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin yerine her Pazartesi ekranlara gelmeye başlamıştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Malbora’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu mini etekli pozlar ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.