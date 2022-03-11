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11 Mar 2022 - 14:59

Survivor’da En Çok SMS Alanlar Belli Oldu! Birinci Sırada Öyle Bir İsim Var Ki, Akıllar Yerinden Çıkıyor! Birleşme Partisine Kadar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir bilgi sızdırıldı! Birleşme partisine kadar kalacak isimler SMS sıralamasına göre gündeme bomba gibi düştü. En çok SMS alanlar ortaya çıkarken; birinci sırada yer alan isimse ağızların açık kalmasına neden oldu! Akıllar yerinden çıkarken; o isimlerin sevenleri ise derin bir nefes aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…