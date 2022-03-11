Survivor’da En Çok SMS Alanlar Belli Oldu! Birinci Sırada Öyle Bir İsim Var Ki, Akıllar Yerinden Çıkıyor! Birleşme Partisine Kadar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir bilgi sızdırıldı! Birleşme partisine kadar kalacak isimler SMS sıralamasına göre gündeme bomba gibi düştü. En çok SMS alanlar ortaya çıkarken; birinci sırada yer alan isimse ağızların açık kalmasına neden oldu! Akıllar yerinden çıkarken; o isimlerin sevenleri ise derin bir nefes aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun yer almadığı yarışmada heyecan ise doruklara kadar çıkmıştı. Birleşme partisine kadar kendisini garantiye alan isimler ise kadınlarda Elif ve Nagihan, erkelerde ise Berkan ve Anıl Berk olmuştu. Şimdi ise SMS sıralaması gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.