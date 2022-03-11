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11 Mar 2022 - 15:28

Gülşen Açıldı Saçıldı; Resmen Soyundu! Ne Etek, Ne Pantolon; Hiçbir Şey Giymedi! Her Yeri Belli Oldu; Alev Alev Yaktı! “Kraliçe!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen açıldı saçıldı! Birçok kişi pozlarını görünce “Resmen soyunmuş” yorumunda bulundu. Ne etek, ne pantolon giymeyen isim sadece iç çamaşırıyla poz verdi! Alev alev yakan Gülşen, bir kez daha Kraliçe olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…