11 Mar 2022 - 15:28 Güncelleme: 11 Mar 2022 - 15:35
Gülşen Açıldı Saçıldı; Resmen Soyundu! Ne Etek, Ne Pantolon; Hiçbir Şey Giymedi! Her Yeri Belli Oldu; Alev Alev Yaktı! “Kraliçe!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen açıldı saçıldı! Birçok kişi pozlarını görünce “Resmen soyunmuş” yorumunda bulundu. Ne etek, ne pantolon giymeyen isim sadece iç çamaşırıyla poz verdi! Alev alev yakan Gülşen, bir kez daha Kraliçe olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Giyim tarzı ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, son paylaşımıyla nefesleri kesti. Crop ve iç çamaşırı giyerek yapmış olduğu paylaşımlar ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.