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11 Mar 2022 - 15:49

Survivor Adem’in Yarışmada Kaçıncı Olacağı Ortaya Çıktı! Ne 10, Ne 5… Hayranları Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor yarışmasının en önemli isimlerinden biri olan Adem’in ise yarışmada kaçıncı olacağı gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıççı’nın hayranlarını yerle yeksan edip; hüngür hüngür ağlatacak bu olay ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…