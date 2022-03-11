Survivor Adem’in Yarışmada Kaçıncı Olacağı Ortaya Çıktı! Ne 10, Ne 5… Hayranları Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor yarışmasının en önemli isimlerinden biri olan Adem’in ise yarışmada kaçıncı olacağı gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıççı’nın hayranlarını yerle yeksan edip; hüngür hüngür ağlatacak bu olay ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircilerini ekranlara kilitleyen Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla ekranlardaki macerasına devam ediyor. Heyecanı ve temposu artan Survivor All Star yarışmasında bulunan Adem Kılıççı’nın ise yarışmadan kaçıncı olarak ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Hayranlarını derinden sarsan Adem Kılıççı, bu ifşa sayesinde dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.