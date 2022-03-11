Aziz Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Milyonlar Gözyaşlarına Boğularak Ağlayacak! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… “Güle Güle!”
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de milyonları yasa sokacak bir gelişme yaşandı! Aziz dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanırken; seyircileri gözyaşlarını sel olup akacakken; böylesinin ilk kez yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu durum sonrasında sosyal medya üzerinden “Güle güle” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi isimlerin bulunduğu Aziz dizisi her Cuma farklı bir heyecan yaşatıyor. Akılları başlardan alan başarılı dizinin bölümlerinde ise heyecan katlanarak artmaya devam ediyor. Son bölümüyle birlikte seyircilerin aklında soru işareti bırakan Aziz dizisinde ipler kopma noktasına geldi ve o ismin diziden ayrılacağına dair iddialar gündemi salladı, geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.