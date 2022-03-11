Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Mar 2022 - 16:13

Aziz Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık! Milyonlar Gözyaşlarına Boğularak Ağlayacak! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… “Güle Güle!”

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de milyonları yasa sokacak bir gelişme yaşandı! Aziz dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanırken; seyircileri gözyaşlarını sel olup akacakken; böylesinin ilk kez yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu durum sonrasında sosyal medya üzerinden “Güle güle” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…