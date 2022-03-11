Survivor Sercan’ın Acun Medya’dan Aldığı Para Tir Tir Titretti! “Boşu Boşuna Veriliyor!” İki Hafta Daha Kalırsa Yat Alacak! Sosyal Medya Sallanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Sercan Yıldırım’ın kazandığı miktar şok içerisinde bıraktı. Aldığı maaşla milyonları tir tir titreten Sercan’a ise tepkiler gırla geldi. Birçok kişi ise “Boşu boşuna veriliyor o para” yorumunda bulundu! İki hafta daha yarışmada kalmasıyla birlikte yat alacağı konuşulan Sercan Yıldırım, milyonların ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasının 2020 döneminde bulunan ve futbolcu kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, dengeleri değiştirdi! Kazandığı ücretle ağızları açık bırakan Sercan Yıldırım, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.