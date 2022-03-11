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11 Mar 2022 - 16:39

Survivor Sercan’ın Acun Medya’dan Aldığı Para Tir Tir Titretti! “Boşu Boşuna Veriliyor!” İki Hafta Daha Kalırsa Yat Alacak! Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Sercan Yıldırım’ın kazandığı miktar şok içerisinde bıraktı. Aldığı maaşla milyonları tir tir titreten Sercan’a ise tepkiler gırla geldi. Birçok kişi ise “Boşu boşuna veriliyor o para” yorumunda bulundu! İki hafta daha yarışmada kalmasıyla birlikte yat alacağı konuşulan Sercan Yıldırım, milyonların ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…