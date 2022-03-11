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11 Mar 2022 - 16:58

Masumlar Apartmanı Dizisinde İpler Koptu! Ezgi Mola Kahrolacak; Merve Dizdar Yıkılacak… Yönetmen Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden kahreden ve yıkan haber geldi. Seyircileri yıkan bu olayın; Ezgi Mola’yı derinden sarsacağına dair yorumlar yapılırken; yönetmenden çıkan sözlerin ise bıçak gibi kalbe saplandığına dair yorumlar arka arkaya yapıldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!