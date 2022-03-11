- 11 Mar 2022 - 16:58 G: 11 Mar 2022 - 18:28

Masumlar Apartmanı Dizisinde İpler Koptu! Ezgi Mola Kahrolacak; Merve Dizdar Yıkılacak… Yönetmen Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden kahreden ve yıkan haber geldi. Seyircileri yıkan bu olayın; Ezgi Mola’yı derinden sarsacağına dair yorumlar yapılırken; yönetmenden çıkan sözlerin ise bıçak gibi kalbe saplandığına dair yorumlar arka arkaya yapıldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünü izleyenler ise “Sezon finali” tadında olduğunu dile getirmiş ve büyük bir yıkım yaşadıklarını açıklamıştı. Safiye’nin iyice kendisini kaybettiği görülürken; dizi hakkında çıkan skandal kararsa yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Mar 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

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