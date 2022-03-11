Survivor Yarışmasında Mert Öcal’ın İpi Kesildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devrede! “Çocuğumuz Olacak; Evleneceğiz!” Ağızlar Yarım Metre…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında; Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla aşk yaşarken, aynı zamanda en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’ylada aşk yaşadığını duyurmuştu! Mert Öcal’ın kendisini aldatmasına rağmen Sude Burcu ise ilişkisine kaldığı yerden devam etmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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