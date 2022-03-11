Survivor Yarışmasında Mert Öcal’ın İpi Kesildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devrede! “Çocuğumuz Olacak; Evleneceğiz!” Ağızlar Yarım Metre…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın ipi resmen kesildi! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu devreye girerek skandal açıklamalar yaparken; Mert Öcal’ın Makbule Şakalakoğlu’na “Seninle evleneceğiz! Çocuklarımız olacak” dediği gündeme bomba gibi düştü. İşte ağızları yarım metre açık bırakan o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında; Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla aşk yaşarken, aynı zamanda en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’ylada aşk yaşadığını duyurmuştu! Mert Öcal’ın kendisini aldatmasına rağmen Sude Burcu ise ilişkisine kaldığı yerden devam etmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.