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11 Mar 2022 - 18:23

“Alişan Eşi Buse Varol’u Yerden Yere Vurdu!” Instagram’dan Yaptığı Paylaşım Milyonları Yerin Dibine Soktu! “Boşanmanın Acısını Çıkarıyor!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinden şok eden bir paylaşım geldi! Alişan’ın Instagram hesabından yapmış olduğu Buse Varol paylaşımı, birçok kişi tarafından “yerden yere vurma” olarak yorumlarına neden oldu! Instagram kullanıcıları bu paylaşıma çok utandıklarını dile getirirken; “Boşanmanın acısını çıkarıyor” yorumları da öne çıkanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…