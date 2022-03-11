“Alişan Eşi Buse Varol’u Yerden Yere Vurdu!” Instagram’dan Yaptığı Paylaşım Milyonları Yerin Dibine Soktu! “Boşanmanın Acısını Çıkarıyor!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çiftinden şok eden bir paylaşım geldi! Alişan’ın Instagram hesabından yapmış olduğu Buse Varol paylaşımı, birçok kişi tarafından “yerden yere vurma” olarak yorumlarına neden oldu! Instagram kullanıcıları bu paylaşıma çok utandıklarını dile getirirken; “Boşanmanın acısını çıkarıyor” yorumları da öne çıkanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla anılan Buse Varol ve Alişan en sonunda el ele görüntülenmişlerdi. Buse Varol ve Alişan’ın arasındaki buzlar erirken; hayranları da derinden bir nefes almışlardı. Alişan’ın son paylaşımı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Buse Varol’la paylaşım yapan Alişan, gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.