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13 Mar 2022 - 22:41

Survivor Adasında Terör Esiyor! O Yarışmacı Çıldırdı, Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Çok Büyük Kavga, Neler Oldu Neler! Ağızlar Yarım Metre Açık…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı resmen kıyameti koparttı. Herkesi yerinden dibine sokan Barış Murat Yağcı, Ünlüler takımına pimi çekilmiş bir bomba attı! Ağızları yarım metre açık bırakan Barış Murat Yağcı, şok etkisi yarattı. Sosyal medyada büyük bir krize neden olan Yağcı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…