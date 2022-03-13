Survivor Adasında Terör Esiyor! O Yarışmacı Çıldırdı, Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Çok Büyük Kavga, Neler Oldu Neler! Ağızlar Yarım Metre Açık…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı resmen kıyameti koparttı. Herkesi yerinden dibine sokan Barış Murat Yağcı, Ünlüler takımına pimi çekilmiş bir bomba attı! Ağızları yarım metre açık bırakan Barış Murat Yağcı, şok etkisi yarattı. Sosyal medyada büyük bir krize neden olan Yağcı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Ünlüler takımında büyük kıyamet kopmuştu. Barış, Mert, Yasin ve Birsen arasından kadınların en güçlü isimlerinden olan Birsen’in elenmesi takımı çıldırtmıştı. Özellikle Nagihan, bu duruma çok büyük tepkiler vermiş ve takım arkadaşlarının yüzüne yüzüne gerçekleri açıklamıştı. Şimdi ise Barış Murat Yağcı, açtı ağzını yumdu gözünü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.