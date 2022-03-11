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11 Mar 2022 - 18:48

Survivor Barış Kıyameti Koparttı; Herkesi Yerin Dibine… Ünlüler Takımına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Ağızlar Yarım Metre Açık…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı resmen kıyameti koparttı. Herkesi yerinden dibine sokan Barış Murat Yağcı, Ünlüler takımına pimi çekilmiş bir bomba attı! Ağızları yarım metre açık bırakan Barış Murat Yağcı, şok etkisi yarattı. Sosyal medyada büyük bir krize neden olan Yağcı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…