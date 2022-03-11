- 11 Mar 2022 - 18:48 G: 11 Mar 2022 - 18:51

Survivor Barış Kıyameti Koparttı; Herkesi Yerin Dibine… Ünlüler Takımına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Ağızlar Yarım Metre Açık…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı resmen kıyameti koparttı. Herkesi yerinden dibine sokan Barış Murat Yağcı, Ünlüler takımına pimi çekilmiş bir bomba attı! Ağızları yarım metre açık bırakan Barış Murat Yağcı, şok etkisi yarattı. Sosyal medyada büyük bir krize neden olan Yağcı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Ünlüler takımında büyük kıyamet kopmuştu. Barış, Mert, Yasin ve Birsen arasından kadınların en güçlü isimlerinden olan Birsen’in elenmesi takımı çıldırtmıştı. Özellikle Nagihan, bu duruma çok büyük tepkiler vermiş ve takım arkadaşlarının yüzüne yüzüne gerçekleri açıklamıştı. Şimdi ise Barış Murat Yağcı, açtı ağzını yumdu gözünü!

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11 Mar 2022 - 18:48 Ankara- Yaşam

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