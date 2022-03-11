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11 Mar 2022 - 19:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol Efsane Diziye Giriyor! Sadece 5 Bölüm İçin Rekor Anlaşma İmzalandı! Hande Erçel’in Yerine Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Efsane dizinin kadrosuna gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; sadece 5 bölüm için rekor bir anlaşmaya imza attığı konuşulmaya başlandı. Bunun yanında ismin Hande Erçel’in yerine geleceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…