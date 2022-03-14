- 14 Mar 2022 - 11:02 G: 14 Mar 2022 - 11:04

Buse Varol Hande Erçel'i Projesini Kaptı! Alişan'la İsmi Anılıyordu, Öyle Bir Şeyi Elinden Aldı ki; Bir Daha Kimse Bunu Unutturamaz! "Bravo Buse"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Efsane dizinin kadrosuna gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; sadece 5 bölüm için rekor bir anlaşmaya imza attığı konuşulmaya başlandı. Bunun yanında ismin Hande Erçel’in yerine geleceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı Türkan’a hayat vereceği iddia edilen Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinde yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse Alişan’ın biricik aşkı Buse Varol’un o diziye katılacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 11:02 Ankara- Yaşam

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