Buse Varol Hande Erçel'i Projesini Kaptı! Alişan'la İsmi Anılıyordu, Öyle Bir Şeyi Elinden Aldı ki; Bir Daha Kimse Bunu Unutturamaz! "Bravo Buse"
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Efsane dizinin kadrosuna gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; sadece 5 bölüm için rekor bir anlaşmaya imza attığı konuşulmaya başlandı. Bunun yanında ismin Hande Erçel’in yerine geleceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı Türkan’a hayat vereceği iddia edilen Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinde yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse Alişan’ın biricik aşkı Buse Varol’un o diziye katılacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.