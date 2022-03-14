Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Mar 2022 - 11:02

Buse Varol Hande Erçel'i Projesini Kaptı! Alişan'la İsmi Anılıyordu, Öyle Bir Şeyi Elinden Aldı ki; Bir Daha Kimse Bunu Unutturamaz! "Bravo Buse"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Efsane dizinin kadrosuna gireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken; sadece 5 bölüm için rekor bir anlaşmaya imza attığı konuşulmaya başlandı. Bunun yanında ismin Hande Erçel’in yerine geleceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…