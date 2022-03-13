Hadise Tir Tir Titretti! Böyle Bir Poz Ünlüler Camiasında İlk Kez Veriliyor, Hande Erçel Kıskanacak, Fahriye Evcen Şoka Girecek! "Yok Artık.."
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kar paylaşımıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Zarafetini kanıtlayan Hadise’ye bir bakan bir daha baktı. Hem çekici, hem de tatlı bir fotoğraf paylaşan Hadise’nin bu paylaşımına ise “Sen dünyada teksin be” yorumları yapıldı! Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hadise, akılları başlardan aldı! İşte Hadise’den gelen o paylaşım…
Kaan Yıldırım’la yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler’de gerçek aşkı bulan Hadise, kısa bir süre önce dünya evine girmek için hazırlıklara başlamıştı. Evlenme teklifi alan Hadise, hem yüzüğünü gösteren, hem de mutluluğunu kanıtlayan bir paylaşımda bulunmuştu. Hayranlarını havalara uçuran Hadise, yapmış olduğu paylaşımla yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.