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13 Mar 2022 - 17:11

Hadise Tir Tir Titretti! Böyle Bir Poz Ünlüler Camiasında İlk Kez Veriliyor, Hande Erçel Kıskanacak, Fahriye Evcen Şoka Girecek! "Yok Artık.."

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kar paylaşımıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Zarafetini kanıtlayan Hadise’ye bir bakan bir daha baktı. Hem çekici, hem de tatlı bir fotoğraf paylaşan Hadise’nin bu paylaşımına ise “Sen dünyada teksin be” yorumları yapıldı! Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hadise, akılları başlardan aldı! İşte Hadise’den gelen o paylaşım…