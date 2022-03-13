- 13 Mar 2022 - 17:11 G: 13 Mar 2022 - 19:44

Hadise Tir Tir Titretti! Böyle Bir Poz Ünlüler Camiasında İlk Kez Veriliyor, Hande Erçel Kıskanacak, Fahriye Evcen Şoka Girecek! "Yok Artık.."

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kar paylaşımıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Zarafetini kanıtlayan Hadise’ye bir bakan bir daha baktı. Hem çekici, hem de tatlı bir fotoğraf paylaşan Hadise’nin bu paylaşımına ise “Sen dünyada teksin be” yorumları yapıldı! Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hadise, akılları başlardan aldı! İşte Hadise’den gelen o paylaşım…

Kaan Yıldırım’la yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler’de gerçek aşkı bulan Hadise, kısa bir süre önce dünya evine girmek için hazırlıklara başlamıştı. Evlenme teklifi alan Hadise, hem yüzüğünü gösteren, hem de mutluluğunu kanıtlayan bir paylaşımda bulunmuştu. Hayranlarını havalara uçuran Hadise, yapmış olduğu paylaşımla yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Mar 2022 - 17:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Pelin Çıldırdı! Böyle Bir Kıyafet Yok... Giyince Dudak Uçuklattı! Danilo Şef'in Ağzı Açık Kalacak! Böyle Bir Fizik, Görünüş Yok! Milyonların Ağzı Açık... mask
Masterchef Pelin Çıldırdı! Böyle Bir Kıyafet Yok... Giyince Dudak Uçuklattı! Danilo Şef'in Ağzı Açık Kalacak! Böyle Bir Fizik, Görünüş Yok! Milyonların Ağzı Açık...
Acun Ilıcalı Sinirden Tir Tir Titreyecek! Krizden Krize Girecek! Survivor Yerle Bir Oluyor... Öyle Bir Gelişme Yaşandı ki; Ne Taş Üstünde Taş... mask
Acun Ilıcalı Sinirden Tir Tir Titreyecek! Krizden Krize Girecek! Survivor Yerle Bir Oluyor... Öyle Bir Gelişme Yaşandı ki; Ne Taş Üstünde Taş...
Survivor Aycan'ın Ne Hallere Geldiğini Görenler Gördüklerine İnanamıyor! Yasin Obuz Bile Kurtaramaz, Ada Ona Neler Yapmış Neler? "Bu Ne Hal?" mask
Survivor Aycan'ın Ne Hallere Geldiğini Görenler Gördüklerine İnanamıyor! Yasin Obuz Bile Kurtaramaz, Ada Ona Neler Yapmış Neler? "Bu Ne Hal?"
Survivor Aycan Sonunda Delirip, Her Şeyi Birer Birer İfşaladı! "Yazıklar Olsun" Dedi Milyonlar Destekledi! Meğer Neler Neler Dönüyormuş... mask
Survivor Aycan Sonunda Delirip, Her Şeyi Birer Birer İfşaladı! "Yazıklar Olsun" Dedi Milyonlar Destekledi! Meğer Neler Neler Dönüyormuş...
Kardeşlerim Dizisinin Harika'sı Gözde Türker'le İlgili Ağızları 50 Metre Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor, Meğer... mask
Kardeşlerim Dizisinin Harika'sı Gözde Türker'le İlgili Ağızları 50 Metre Açık Bırakan Gerçek! Duyan Şoktan Şoka Giriyor, Meğer...
Survivor'da Büyük Sinir Krizi, İlk Kez Bir Yarışmacı Bu Kadar Deliriyor! Nisa Krize Girdi, Kitlendi! Sinirden Konuşamadı; Herkes Bayıldı Sandı! Neler Oluyor? Büyük Kavga... mask
Survivor'da Büyük Sinir Krizi, İlk Kez Bir Yarışmacı Bu Kadar Deliriyor! Nisa Krize Girdi, Kitlendi! Sinirden Konuşamadı; Herkes Bayıldı Sandı! Neler Oluyor? Büyük Kavga...
Masumlar Apartmanı Net Olarak Bitiyor! Bir Daha Ekranlarda Göremeyeceğiz... Tarih, Senaryo Her Şey Tek Tek İfşalandı! Ne Safiye Kurtarabilir, Ne De Başka Biri! mask
Masumlar Apartmanı Net Olarak Bitiyor! Bir Daha Ekranlarda Göremeyeceğiz... Tarih, Senaryo Her Şey Tek Tek İfşalandı! Ne Safiye Kurtarabilir, Ne De Başka Biri!
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor! mask
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
Buse Varol Hande Erçel'i Resmen Harcadı, İptal Etti! Alişan'la İsmi Anılıyordu, Öyle Bir Şeyi Elinden Aldı ki; Bir Daha Kimse Bunu Unutturamaz! "Bravo Buse" mask
Buse Varol Hande Erçel'i Resmen Harcadı, İptal Etti! Alişan'la İsmi Anılıyordu, Öyle Bir Şeyi Elinden Aldı ki; Bir Daha Kimse Bunu Unutturamaz! "Bravo Buse"
Survivor Adasında Terör Esiyor! O Yarışmacı Çıldırdı, Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Çok Büyük Kavga, Neler Oldu Neler! Ağızlar Yarım Metre Açık… mask
Survivor Adasında Terör Esiyor! O Yarışmacı Çıldırdı, Adanın Ortasına Pimi Çekilmiş Bombayı Attı! Çok Büyük Kavga, Neler Oldu Neler! Ağızlar Yarım Metre Açık…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor hangi yarışmacı gitti, kim elendi? 13 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı! İşte Survivor ikinci eleme adayı... mask
Survivor hangi yarışmacı gitti, kim elendi? 13 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı! İşte Survivor ikinci eleme adayı...
Aşkta zekasını en fazla kullanan hangisidir? İşte en mantıklı o burçlar… mask
Aşkta zekasını en fazla kullanan hangisidir? İşte en mantıklı o burçlar…
Aradığı Aşkı Filmlerde Bulan Burçlar Hangisidir? İşte Filim İzlerken Salya Sümük Ağlayan O Burçlar… mask
Aradığı Aşkı Filmlerde Bulan Burçlar Hangisidir? İşte Filim İzlerken Salya Sümük Ağlayan O Burçlar…
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar… mask
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar…
İnsanlardan Çok Hayvanları Seven Burçlar Hangisidir? İşte Hayvan Sever O Burçlar... mask
İnsanlardan Çok Hayvanları Seven Burçlar Hangisidir? İşte Hayvan Sever O Burçlar...
Merhametli ve Vicdanlı Burçlar Hangisidir? İşte İyi Ahlaklı ve Vicdanlı O Burçlar… mask
Merhametli ve Vicdanlı Burçlar Hangisidir? İşte İyi Ahlaklı ve Vicdanlı O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status