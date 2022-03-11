- 11 Mar 2022 - 19:38 G: 11 Mar 2022 - 19:46

Hadise’den Kar Paylaşımıyla Zarafetini Gösterdi! Görenler Baktıkça Baktı; Hem Çekici, Hem Tatlı! “Sen Dünyada Teksin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, kar paylaşımıyla sosyal medyada gündem haline geldi. Zarafetini kanıtlayan Hadise’ye bir bakan bir daha baktı. Hem çekici, hem de tatlı bir fotoğraf paylaşan Hadise’nin bu paylaşımına ise “Sen dünyada teksin be” yorumları yapıldı! Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hadise, akılları başlardan aldı! İşte Hadise’den gelen o paylaşım…

Kaan Yıldırım’la yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler’de gerçek aşkı bulan Hadise, kısa bir süre önce dünya evine girmek için hazırlıklara başlamıştı. Evlenme teklifi alan Hadise, hem yüzüğünü gösteren, hem de mutluluğunu kanıtlayan bir paylaşımda bulunmuştu. Hayranlarını havalara uçuran Hadise, yapmış olduğu paylaşımla yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Mar 2022 - 19:38 Ankara- Yaşam

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