Survivor Yarışması Dalga Konusu Oldu! Rakibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Acun Ilıcalı Sinirden Titreyebilir! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yerle bir edecek bir gelişme yaşandı! Yarışma dalga konusu olurken; rakip kanaldan gelen hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya tarafının ise bu hoş karşılanmayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Birçok kişi ise “Acun Ilıcalı sinirden titreyebilir” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şok içerisinde bırakan o anlar!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; yarışmaya veda eden isim ise en son Birsen olmuştu. Ünlüler takımını ayağa kaldıran bu durumsa dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Survivor All Star yarışması dalga konusu oldu! Rakip kanaldan gelen hamle…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.