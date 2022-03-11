Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Mar 2022 - 19:55

Survivor Yarışması Dalga Konusu Oldu! Rakibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Acun Ilıcalı Sinirden Titreyebilir! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yerle bir edecek bir gelişme yaşandı! Yarışma dalga konusu olurken; rakip kanaldan gelen hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya tarafının ise bu hoş karşılanmayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Birçok kişi ise “Acun Ilıcalı sinirden titreyebilir” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şok içerisinde bırakan o anlar!