Esra Erol’da Milyonları Ayağa Kaldıran Çocuk Gelin Olayı! Tüm Türkiye’ni n Yüreği Paramparça Oldu!

Hayatın gerçekten hiç adil olmadığının kanıtı bir kere daha Esra Erol’da programı ile canlı yayında kendisini belli etti. Daha 13 yaşında olduğu sırada çocuk gelin olarak evlendirilen Sevilay Koçpınar’ın acı dolu hikayesini dinleyenlerin yürekleri kaldırmadı. Kendisinden yaşça bir hayli büyük olan eşi ile zorla evlendirildi, 13 yaşında eş olan Sevilay daha kendisi 14 yaşında çocukken çocuk sahibi oldu.

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