- 11 Mar 2022 - 20:33 G: 11 Mar 2022 - 20:36

Esra Erol’da Milyonları Ayağa Kaldıran Çocuk Gelin Olayı! Tüm Türkiye’ni n Yüreği Paramparça Oldu!

Esra Erol’da milyonları hüngür hüngür ağlatıp, tüm Türkiye’nin yüreklerini paramparça etti. Daha küçücük yaşında önce çocuk gelin, sonra anne oldu. İşte, Sevilay ve acı dolu hikayesi…

Hayatın gerçekten hiç adil olmadığının kanıtı bir kere daha Esra Erol’da programı ile canlı yayında kendisini belli etti. Daha 13 yaşında olduğu sırada çocuk gelin olarak evlendirilen Sevilay Koçpınar’ın acı dolu hikayesini dinleyenlerin yürekleri kaldırmadı. Kendisinden yaşça bir hayli büyük olan eşi ile zorla evlendirildi, 13 yaşında eş olan Sevilay daha kendisi 14 yaşında çocukken çocuk sahibi oldu.

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11 Mar 2022 - 20:33 - Gündem

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Esra Erol’da Milyonları Ayağa Kaldıran Çocuk Gelin Olayı! Tüm Türkiye’ni n Yüreği Paramparça Oldu! mask
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