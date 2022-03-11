Müge Anlı’dan Skandal Sözler! Öyle Bir Şey Söyledi Ki Milyonların Tepkisini Kazandı! Türkiye Ayağa Kalktı… ‘’Sen Eşine Hediye Almazsan Üst Komşun…’’

Sadece 16 gün boyunca evli kaldığı eşinin tüm evini boşaltarak eşyaları çaldığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mehmet Esen’e Müge Anlı dahi dayanamadı.

Canlı yayın sırasında öyle sözleri dile getirdi ki resmen olaylar olaylar… Müge Anlı ile programa katılan Mehmet Esen arasında meydana gelen diyalog neler oluyor sorularını akıllara getirdi. Dayanmak için elinden geleni yapsa bile dobra oluşu ile tanınan Müge Anlı daha fazla dayanamadı ve her sözü dile getirdi.

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