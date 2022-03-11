Müge Anlı’dan Skandal Sözler! Öyle Bir Şey Söyledi Ki Milyonların Tepkisini Kazandı! Türkiye Ayağa Kalktı… ‘’Sen Eşine Hediye Almazsan Üst Komşun…’’
Müge Anlı’da kan donduran olaylar meydana geldi, artık Müge Anlı dayanamadı. Öyle sözler söyledi ki olay yaratacak, RTÜK ceza bile getirebilir…
Sadece 16 gün boyunca evli kaldığı eşinin tüm evini boşaltarak eşyaları çaldığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mehmet Esen’e Müge Anlı dahi dayanamadı.
Canlı yayın sırasında öyle sözleri dile getirdi ki resmen olaylar olaylar… Müge Anlı ile programa katılan Mehmet Esen arasında meydana gelen diyalog neler oluyor sorularını akıllara getirdi. Dayanmak için elinden geleni yapsa bile dobra oluşu ile tanınan Müge Anlı daha fazla dayanamadı ve her sözü dile getirdi.
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11 Mar 2022 - 21:16 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.