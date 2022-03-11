ATV Yalnız Kurt Dizisinin İpini Erken Kesti! Yapımcı, Yönetmen Dinlemedi; Herkesi İşsiz Bıraktı! Final Tarihi İçin Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Her hafta Cuma günü adeta şampiyonlar ligi gibi reyting yarışı meydana geliyor. 16 sezondur Kanal D ekranlarına yerini alan ve herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Arka Sokaklar, Show TV ekranlarının fenomen dizisi Aziz, ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalnız Kurt, FOX TV ekranlarının yaz dizisi Aşk Mantık İntikam…

Tüm güçlü yapımların aynı anda yayınlanması diziler arasında dev bir mücadele meydana gelmesine neden oldu. Fakat ATV ekranlarında yaşanan kan kaybı dizi için final çanlarının çalınmasına neden oldu.

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