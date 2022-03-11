ATV Yalnız Kurt Dizisinin İpini Erken Kesti! Yapımcı, Yönetmen Dinlemedi; Herkesi İşsiz Bıraktı! Final Tarihi İçin Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
ATV’den herkesi şaşkına çeviren hareket, o dizinin çok erkenden veda edecek haberi gören herkesi şaşkına çevirdi. Çok erken final kararı alınan dizi için yapımcıdan yönetmene herkes işsiz kaldı. Final tarihi için gelen açıklamadan sonra tüm izleyiciler şaşkın! Neler oluyor böyle?
Her hafta Cuma günü adeta şampiyonlar ligi gibi reyting yarışı meydana geliyor. 16 sezondur Kanal D ekranlarına yerini alan ve herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Arka Sokaklar, Show TV ekranlarının fenomen dizisi Aziz, ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalnız Kurt, FOX TV ekranlarının yaz dizisi Aşk Mantık İntikam…
Tüm güçlü yapımların aynı anda yayınlanması diziler arasında dev bir mücadele meydana gelmesine neden oldu. Fakat ATV ekranlarında yaşanan kan kaybı dizi için final çanlarının çalınmasına neden oldu.
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11 Mar 2022 - 23:34 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.