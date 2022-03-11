Mahkum Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor! Hedef Tahtasına Oturmuştu, Senaryoda Sonu Yazıldı! Seyirci İsyan Çıkarabilir...

Her hafta Perşembe akşamı sevenlerinin karşısında yerini alan Mahkum dizisi her ne kadar çok kısa süredir yayın hayatına başlasa bile birçok kişinin gönlünde iyi bir yer edindi.

Biri birinden usta oyuncuların yer almasının yanı sıra her hafta farklı bir olay örgüsünün ana konu etrafından toplanması dizi severlerin heyecan dorukta yakından takip etmesine neden oluyor. Dizinin ana karakterlerinden Cemre için öyle anlar meydana geliyor ki neler olacağını kimse tam kestiremedi, hedef noktası oldu, diziden çıkacak mı?

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