- 15 Mar 2022 - 23:05 G: 15 Mar 2022 - 23:06

Mahkum Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Ünlü Oyuncu Hedef Tahtasına Oturmuştu, Senaryoda Sonu Yazıldı! O İsim Açıklandı...

Suçsuz yere suçlanan bir savcının suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini konu edinen, bu süreçte en yakın arkadaşından dahi neler görebileceğini konu alan Mahkum dizisi gören herkesi şok ediyor. Kimse beklemiyordu. Savcı Fırat’ın avukatı Cemre ölecek mi, Seray Kaya diziden ayrılıyor mu?

Her hafta Perşembe akşamı sevenlerinin karşısında yerini alan Mahkum dizisi her ne kadar çok kısa süredir yayın hayatına başlasa bile birçok kişinin gönlünde iyi bir yer edindi.

Biri birinden usta oyuncuların yer almasının yanı sıra her hafta farklı  bir olay örgüsünün ana konu etrafından toplanması dizi severlerin heyecan dorukta yakından takip etmesine neden oluyor. Dizinin ana karakterlerinden Cemre için öyle anlar meydana geliyor ki neler olacağını kimse tam kestiremedi, hedef noktası oldu, diziden çıkacak mı?

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15 Mar 2022 - 23:05 - Dizi Haberleri

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