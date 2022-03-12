Survivor Batuhan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Eleme Anı Mert’in İtirafları Dengeleri Alt Üst Edecek! Meğerse Kimsenin Bilmediği Batuhan…
Survivor Batuhan’ın gerçek yüzü ortaya çıkmasıyla gören herkes şaşkına döndü. Eleme anı Mert’in pota sırasında öyle itiraflarda bulundu ki gören herkes bu kadarını beklemiyordu. İşte, detaylar…
Survivor All Star’da öyle anlar ekranlara geldi ki gören herkes şaşkına döndü. 11 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık ve ödül oyunu ardından kaybeden takımın ünlüler olması kadınlar ile erkekler arasında sorunların meydana gelmesine neden oldu.
Son zamanlarda genel olarak kadınların kazanıp, erkeklerin kayıp etmesinden ötürü oyunları kaybetmelerine tepkiler meydana geldi. Erkek ve kadınların ünlüler takımında dengelerin meydana gelmesi için bu hafta kadınların yazılması Acun Ilıcalı tarafından olmayacağı söylendi.
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12 Mar 2022 - 01:49 - Survivor 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.