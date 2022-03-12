- 12 Mar 2022 - 10:19

Ankara’da Toplu Ulaşımın Yeni Zamlı Fiyatı Belli Oldu! Ankara Otobüs, Minibüs, Dolmuş ve Ankaray Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte Ankara Tam ve Öğrenci Toplu Taşıma Ücretleri...

Akaryakıta gelen zamlardan sonra Ankara’da toplu taşıma araçlarına zam geldi. Tam bilet fiyatlarından öğrenci biletlerine ve abonman ücretlerine kadar her şeye ek zam vatandaşları çıldırttı. Bir anda gelen zam resmen insanların her yere yürüyerek gitmesine neden olacak. İşte, son fiyatlar…

Akaryakıtın son aylarda resmen tam üç katına kadar çıkması otobüslerden minibüslere, toplu taşıma araçları konusunda her alana olumsuz etkilerini sundu. Esnaflar artık kazanç etmekten de öte zarar etmeye başlayınca sefer ücretlerine zam gelmesi için taleplerde bulundu.

Hem vatandaşı hem de esnafı korumak için çözüm yolları üretileceğini açıklayan Mansur Yavaş ardından son fiyatlar vatandaşların tepkisini kazandı.

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12 Mar 2022 - 10:19 - Gündem

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