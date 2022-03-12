- 12 Mar 2022 - 10:22

Volkswagen merakla beklenen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı…

Volkswagen’den gelen yeni tanıtım adeta dudak uçuklattı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Öyle bir tasarım harikası olmuş ki yeni hali görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte, o anlar…

Volkswagen markasına ait yeni elektrikli minibüs ID. Buzz’ın tanıtımlarını yaptı. Tanıtımları olan araç markanın adeta ikonik yapısı haine gelmiş ve sevilen T1 minibüslerinden ilham almıştır. Volkswagen ID. Buzz özellikleri ve hakkında merak edilen her şey netlik kazandı.

2017 konsept araçlarından bir tanesi olarak öne çıkan Volkswagen ID. Buzz uzun zamandır bekleniyor olsa bile resmi tanıtımları sonunda geldi. ID Buzz ile ID. Buzz Cargo olarak iki farklı seçeneği ile öne çıkan aracın ilk olarak 5 koltuklu olan modeli yılın son çeyreğindeyken satışa çıkarılacak.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Mar 2022 - 10:22 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Toplu Ulaşımın Yeni Zamlı Fiyatı Belli Oldu! Ankara Otobüs, Minibüs, Dolmuş ve Ankaray Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte Ankara Tam ve Öğrenci Toplu Taşıma Ücretleri... mask
Ankara’da Toplu Ulaşımın Yeni Zamlı Fiyatı Belli Oldu! Ankara Otobüs, Minibüs, Dolmuş ve Ankaray Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte Ankara Tam ve Öğrenci Toplu Taşıma Ücretleri...
Alişan’ın Annesi Gelini Buse Varol’u Gözden Çıkardı! “Asla Affetmem” Dedi; 2 Çocuk… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Ayrılık Sürecinde… mask
Alişan’ın Annesi Gelini Buse Varol’u Gözden Çıkardı! “Asla Affetmem” Dedi; 2 Çocuk… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Ayrılık Sürecinde…
Survivor Batuhan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Bıktı, Usandı; Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor… mask
Survivor Batuhan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Bıktı, Usandı; Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor…
Hesabı Asla Ödetmeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Bonkör O Burçlar... mask
Hesabı Asla Ödetmeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Bonkör O Burçlar...
Evlendikten Sonra Evden Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Kuşu Olan O Burçlar... mask
Evlendikten Sonra Evden Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Kuşu Olan O Burçlar...
Evlenince Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgili Günleri Aratan O Burçlar... mask
Evlenince Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgili Günleri Aratan O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status