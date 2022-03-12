Volkswagen merakla beklenen ID Buzz aracı Sahalara Dönüş Yapıyor! Yeni Minibüs ID. Buzz Özellikleri ve Fiyatı Dudak Uçuklattı…

Volkswagen markasına ait yeni elektrikli minibüs ID. Buzz’ın tanıtımlarını yaptı. Tanıtımları olan araç markanın adeta ikonik yapısı haine gelmiş ve sevilen T1 minibüslerinden ilham almıştır. Volkswagen ID. Buzz özellikleri ve hakkında merak edilen her şey netlik kazandı.

2017 konsept araçlarından bir tanesi olarak öne çıkan Volkswagen ID. Buzz uzun zamandır bekleniyor olsa bile resmi tanıtımları sonunda geldi. ID Buzz ile ID. Buzz Cargo olarak iki farklı seçeneği ile öne çıkan aracın ilk olarak 5 koltuklu olan modeli yılın son çeyreğindeyken satışa çıkarılacak.

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