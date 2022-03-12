- 12 Mar 2022 - 06:35 G: 12 Mar 2022 - 06:38

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 12 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 12 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Cumartesi günü daha çok evde olan Ankaralılar, bugün su kesintisi ile karşı karşıya kalıp kalmayacağını merak ediyor. Öte yandan ASKİ, Ankaralılara konuyla ilgili beklenen bildirmeyi yapmış bulunuyor. Peki, ASKİ 12 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 12 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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12 Mar 2022 - 06:35 - Yaşam

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