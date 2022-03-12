12 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 12 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Gerçekleştirilen şebeke iyileştirme çalışmaları hafta sonunda da devam ettiği için Ankaralılar, cumartesi gününü de elektrik kesintileri ile geçiriyor. Ankara’da 12 Mart 2022 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri incelendiğinde ise, o dört ilçenin dikkat etmesi gerekiyor! Peki, 12 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 12 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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