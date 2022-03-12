Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Oldu, Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
Son günlerce vatandaşların adeta cebini alev alev yakan ayçiçek yağı fiyatlarının akıbeti merak ile araştırıyor. En uygun ayçiçek yağını satın almak için kolları sıvamış olan vatandaşlar, marketlerin ayçiçek yağını kaç TL’den sattığını merak ediyor. Rusya'da gelecek olan gemilerle birlikte sizde Ayçiçek yağı fiyatları ne oldu diye merak ediyorsanız işte detaylar...
Son günlerce vatandaşların adeta cebini alev alev yakan ayçiçek yağı fiyatlarının akıbeti merak ile araştırıyor. En uygun ayçiçek yağını satın almak için kolları sıvamış olan vatandaşlar, marketlerin ayçiçek yağını kaç TL’den sattığını merak ediyor. Peki, ayçiçek yağı fiyatları ne oldu, zam mı geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da ayçiçek yağı fiyatları kaç lira? İşte 11 Mart 2022 Cumartesi günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, yağ fiyatları…
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12 Mar 2022 - 06:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.