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13 Mar 2022 - 22:34

Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları

Son günlerce vatandaşların adeta cebini alev alev yakan ayçiçek yağı fiyatlarının akıbeti merak ile araştırıyor. En uygun ayçiçek yağını satın almak için kolları sıvamış olan vatandaşlar, marketlerin ayçiçek yağını kaç TL’den sattığını merak ediyor. Rusya'da gelecek olan gemilerle birlikte sizde Ayçiçek yağı fiyatları ne oldu diye merak ediyorsanız işte detaylar...