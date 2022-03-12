Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Gökhan Töre İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteri ile herkesin gönlünde taht kurmuş olan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, şimdilerde kariyerinin zirvesine çıktı. Uluslararası bir üne sahip firma ile reklam anlaşmasına varan Esra Bilgiç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteri ile herkesin gönlünde taht kurmuş olan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, şimdilerde kariyerinin zirvesine çıktı. Uluslararası bir üne sahip firma ile reklam anlaşmasına varan Esra Bilgiç, anlaştığı marka ile herkesi adeta şoke etti. Bu haberin üzerine Esra Bilgiç’i mercek altına alan hayranlarıysa ünlü ismin yaşını görünce adeta hayrete düştü. Peki, Diriliş Ertuğrul’un Halime’si Esra Bilgiç kaç yaşında? Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Esra Bilgiç sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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12 Mar 2022 - 06:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.