Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Gökhan Töre İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteri ile herkesin gönlünde taht kurmuş olan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, şimdilerde kariyerinin zirvesine çıktı. Uluslararası bir üne sahip firma ile reklam anlaşmasına varan Esra Bilgiç, anlaştığı marka ile herkesi adeta şoke etti. Bu haberin üzerine Esra Bilgiç’i mercek altına alan hayranlarıysa ünlü ismin yaşını görünce adeta hayrete düştü. Peki, Diriliş Ertuğrul’un Halime’si Esra Bilgiç kaç yaşında? Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Esra Bilgiç sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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