Uğur Yücel Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eski Partneri Şener Şen İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Şimdilerde yeni dizisinin hazırlıkları içerisinde olan Uğur Yücel, geçtiğimiz gün ofisinde Türk sinemasının usta isimlerinden birini ağırladı. Bu ziyaretin ardından gözleri bir kez daha üzerine çeviren Uğur Yücel ile ilgili merak edilen detay ve son gelişmeler haberimizde...
Şimdilerde yeni dizisinin hazırlıkları içerisinde olan Uğur Yücel, geçtiğimiz gün ofisinde Türk sinemasının usta isimlerinden birini ağırladı. Bu ziyaretin ardından gözleri bir kez daha üzerine çeviren Uğur Yücel, magazin takipçilerin bugün mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Uğur Yücel’i mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismim yaşı karşısında adeta hayrete düştü! Peki, Uğur Yücel kaç yaşında? Uğur Yücel kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Uğur Yücel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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12 Mar 2022 - 07:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.