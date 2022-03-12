Uğur Yücel Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eski Partneri Şener Şen İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni dizisinin hazırlıkları içerisinde olan Uğur Yücel, geçtiğimiz gün ofisinde Türk sinemasının usta isimlerinden birini ağırladı. Bu ziyaretin ardından gözleri bir kez daha üzerine çeviren Uğur Yücel, magazin takipçilerin bugün mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan Uğur Yücel’i mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismim yaşı karşısında adeta hayrete düştü! Peki, Uğur Yücel kaç yaşında? Uğur Yücel kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Uğur Yücel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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