Seda Sayan'ın Evleneceği Çağlar Ökten Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, şimdilerde magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan’a ‘evet’ dedirtmeyi başaran Çağlar Ökten ise, şimdilerde magazin severlerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Öte yandan evlilik hazırlığı içerisinde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Seda Sayan’ın evleneceği Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten ile Seda Sayan arasında kaç yaş var? Çağlar Ökten kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...