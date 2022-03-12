Seda Sayan'ın Evleneceği Çağlar Ökten Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, şimdilerde magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan’a ‘evet’ dedirtmeyi başaran Çağlar Ökten ise, şimdilerde magazin severlerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Sizde Seda Sayan'ın kocası olmaya aday Çağlar Ökten ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, şimdilerde magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan’a ‘evet’ dedirtmeyi başaran Çağlar Ökten ise, şimdilerde magazin severlerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Öte yandan evlilik hazırlığı içerisinde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Seda Sayan’ın evleneceği Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten ile Seda Sayan arasında kaç yaş var? Çağlar Ökten kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…
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12 Mar 2022 - 07:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.