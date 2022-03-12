- 12 Mar 2022 - 07:12 G: 12 Mar 2022 - 07:16

Tuğba Özay Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Tuğba Özay Nereli, Asıl Mesleği Nedir?

Şimdilerde şarkıcılığa başlamış olan eski manken Tuğba Özay, son performansı ‘Sil Baştan’ ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aldığı eleştirilere daha fazla sessiz kalamayan Tuğba Özay ile ilgili merak edilen detay ve son gelişmeler haberimizde...

Şimdilerde şarkıcılığa başlamış olan eski manken Tuğba Özay, son performansı ‘Sil Baştan’ ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aldığı eleştirilere daha fazla sessiz kalamayan Tuğba Özay, hakkında konuşanlara inanılmaz sert sözler ile seslendi. Öte yandan bu polemiğin ardından Tuğba Özay’ı mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay nereli, asıl mesleği nedir? İşte, detaylar…

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12 Mar 2022 - 07:12 - Magazin

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