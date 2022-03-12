Tuğba Özay Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Tuğba Özay Nereli, Asıl Mesleği Nedir?
Şimdilerde şarkıcılığa başlamış olan eski manken Tuğba Özay, son performansı ‘Sil Baştan’ ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aldığı eleştirilere daha fazla sessiz kalamayan Tuğba Özay ile ilgili merak edilen detay ve son gelişmeler haberimizde...
Şimdilerde şarkıcılığa başlamış olan eski manken Tuğba Özay, son performansı ‘Sil Baştan’ ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aldığı eleştirilere daha fazla sessiz kalamayan Tuğba Özay, hakkında konuşanlara inanılmaz sert sözler ile seslendi. Öte yandan bu polemiğin ardından Tuğba Özay’ı mercek altına alan magazin takipçileri, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay nereli, asıl mesleği nedir? İşte, detaylar…
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12 Mar 2022 - 07:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.