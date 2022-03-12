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12 Mar 2022 - 07:12

Tuğba Özay Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Tuğba Özay Nereli, Asıl Mesleği Nedir?

Şimdilerde şarkıcılığa başlamış olan eski manken Tuğba Özay, son performansı ‘Sil Baştan’ ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aldığı eleştirilere daha fazla sessiz kalamayan Tuğba Özay ile ilgili merak edilen detay ve son gelişmeler haberimizde...