Her burcun insanı Kovalar, Yaylar ya da İkizler gibi sosyal ortamların insanları olmuyor. Bu listede yer alan burçlar, onların tam aksine evde durmak için adeta kendini paralıyor. Özellikle de bu burçlar evlendikten sonra, asla evden çıkmak istemiyor! Peki, evlendikten sonra evden çıkmayan burçlar hangisidir? İşte ev kuşu olan o burçlar...

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