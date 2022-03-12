Hesabı Asla Ödetmeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Bonkör O Burçlar...
Her burcun insanı Yengeçler ya da Oğlaklar kadar cimri olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, adeta Yengeçler ve Oğlaklara inat yaparmış gibi parayı sürekli olarak har vurup, harman savuruyor. Sizde hesabı asla ödetmeyen burçları merak ediyorsanız işte en bonkör burçlar...
Her burcun insanı Yengeçler ya da Oğlaklar kadar cimri olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, adeta Yengeçler ve Oğlaklara inat yaparmış gibi parayı sürekli olarak har vurup, harman savuruyor. Para harcamayı çok seven bur burçlar, çevrelerindeki kişilere de asla hesap ödetmiyor! Peki, hesabı asla ödetmeyen burçlar hangisidir? İşte en bonkör o burçlar...
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12 Mar 2022 - 07:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.