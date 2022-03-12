Her burcun insanı Yengeçler ya da Oğlaklar kadar cimri olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, adeta Yengeçler ve Oğlaklara inat yaparmış gibi parayı sürekli olarak har vurup, harman savuruyor. Para harcamayı çok seven bur burçlar, çevrelerindeki kişilere de asla hesap ödetmiyor! Peki, hesabı asla ödetmeyen burçlar hangisidir? İşte en bonkör o burçlar...

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