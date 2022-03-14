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14 Mar 2022 - 11:00

Alişan Eşi Buse Varol’a Kaynana Darbesi! Gözden Çıkardı...“Asla Affetmem” Dedi; Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Ayrılık Sürecinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol ilişkisinde sular durulmuyor. Kısa bir süre önce yeniden barıştıklarının haberi gelmişti ama ailede bir kriz olduğu gündeme bomba gibi düştü. Alişan’ın annesinin Buse Varol’u gözden çıkardığı ve “Asla affetmem” dediğiyse sosyal medyayı salladı! İki çocuk ailesi olan Alişan ve Buse Varol ise sosyal medyayı salladı! Meğer ayrılık sürecinde…