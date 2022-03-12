- 12 Mar 2022 - 09:55 G: 12 Mar 2022 - 09:58

Alişan’ın Annesi Gelini Buse Varol’u Gözden Çıkardı! “Asla Affetmem” Dedi; 2 Çocuk… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Ayrılık Sürecinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol ilişkisinde sular durulmuyor. Kısa bir süre önce yeniden barıştıklarının haberi gelmişti ama ailede bir kriz olduğu gündeme bomba gibi düştü. Alişan’ın annesinin Buse Varol’u gözden çıkardığı ve “Asla affetmem” dediğiyse sosyal medyayı salladı! İki çocuk ailesi olan Alişan ve Buse Varol ise sosyal medyayı salladı! Meğer ayrılık sürecinde…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durumsa sosyal medyada ikilinin boşanacaklarına dair iddialarına neden olmuştu. Ağızları açık bırakan bu olaydan sonra ikili el ele görüntülenmişlerdi. İkili sorunların hallolduğunu gösterirken; anne krizi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

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